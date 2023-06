Bob de Jong flitsend van start op openingsavond ELE Rally: Hyundai-piloot wint drie van de vier proeven

18-jarige opgepakt voor moord op Chinese escorte: lijk in stukken gesneden en in koffer gestopt

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft vandaag een 18-jarige man met Sierra Leoonse nationaliteit aangehouden voor de moord op een 50-jarige vrouw in januari. De man was de laatste klant van de Chinese escorte ‘Linda’ uit Deurne van wie het stoffelijke overschot eind januari in stukken gesneden in een reiskoffer werd teruggevonden. Ook zijn vader werd opgepakt maar hij werd na ondervraging vrijgelaten.