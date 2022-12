Bijna één miljoen keer bedankt beste lezers uit Essen! Deze verhalen uit 2022 hebt u massaal gelezen

EssenVerhaaltjes groot en klein. Opmerkelijk nieuws of triest. Nieuws met een lach, een traan of een beetje verwondering. Jullie lazen ze afgelopen jaar weer massaal en daarom zeggen wij: bijna één miljoen keer bedankt beste lezers van Het Laatste Nieuws uit Essen! Verhalen rond vuurwerk, lekkere bieren of de zwarte ooievaar die een tussenstop maakte.

De zwarte ooievaar streek in april van dit jaar neer pal in het centrum van Essen en besloot er eventjes rond te wandelen, vermoedelijk om even te bekomen van zijn lange vlucht. Het zorgde toch wel wat voor bekijks. Dat deden ook de beelden van de vuurwerkbommen die tijdens de nacht van oud op nieuw op twee plaatsen werden aangestoken. We maakten er daarna nog een analyse rond. De heidebrand in Schijf in Nederland kwam akelig dicht bij de grens met Essen, maar bleef uiteindelijk toch beperkt tot net over de grens.

Volledig scherm De ontvoering startte aan Noordeneind in Essen. © Toon Verheijen

Het hallucinante verhaal van de 23-jarige Nederlandse vrouw die werd ontvoerd vanuit Essen tot in Nederland werd ook veelvuldig gelezen. Net als de misplaatste grap over een schietincident dat zou plaatsvinden op een school in Essen. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een stroom aan vluchtelingen en in de school Vincentius in Horendonk vingen ze tien kinderen op dankzij de inzet van de leerkrachten en vrijwilligers.

Triest nieuws ook in Essen-Hoek waar Julia van café Bostella overleed. Even leek het erop dat het café samen met Julia zou verdwijnen, maar toen besloot de kleindochter om de zaak over te nemen. Mooi ondernemersnieuws was er ook van Steel Dreams dat een pop-up opende in Knokke. Dave Vercauteren en Hans Francken organiseerden dan weer een topeditie van Hans Francken Invites.

En dan was er ook nog onze politieke analyse ‘Beloofd is beloofd’ waarbij we elke Vlaamse gemeente onder de loep namen waaronder dus ook Essen. De nieuwe attractie in Robotland wekte ook uw interesse. Net als Ymke De Nave die vice-miss Tattoo werd.

Een laatste keer bedankt, beste lezers uit Essen. Wij wensen u en uw dierbaren prettige eindejaarsfeesten en een gelukkig en gezond 2023!

