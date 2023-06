Biechten in de kappersstoel van Adje van Beek (1940-2023): ‘De meeste verhalen hield hij voor zichzelf’

TERUGBLIK. Zo woelig ging het er in afgelopen politiek jaar soms aan toe in Antwerpse gemeente­raad: “Uw geklungel heeft hele cultuur­veld verenigd”

Véél gebikkel over de cultuurwereld, ongeziene woede van tientallen Joodse vrouwen over een goudfabriek en een geldverslindende cyberaanval die de stad lamlegt: zelden een saai moment in het voorbije Antwerps politiek jaar. Ook de drugsoorlog bleek een rode draad in de gemeenteraad. Helaas getekend door een drama: met de elfjarige Firdaous uit Merksem viel een eerste onschuldig slachtoffer in de drugsoorlog. Wie kleurde vooral de debatten sinds september?