Beroving in Roosendaal: politie zoekt mogelijk gewapende jongens, helikopter boven wijk

ASSISEN. “De vijf dagen met Ismet waren de gelukkig­ste van mijn leven”: emotionele ex-vrouw laat geen spaander heel van Betin A.

Bij vrijwel elk woord dat haar ex-man tijdens dit assisenproces zegt, huilt en zucht Linda A. Het is duidelijk dat ze niet bepaald uitkeek naar het moment van haar eigen verhoor, dat vandaag plaatsvond. Volgens haar is ze haar enige kans op geluk verloren, op de dag dat Betin A. Ismet Osmanaj neerstak. “Mijn leven tijdens die zeven jaren met hem was een hel”, sprak ze over de beschuldigde. Al legde voorzitster Alexandra Van Kelst ook Linda zélf stevig op de rooster.