BELOOFD IS BELOOFD. Krijgt Wildert een vernieuwd stationsplein? En wanneer is het Zorgpunt Klina volledig operationeel? Komt er een evenementenplein aan de Douaneloods?

EssenDe bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Essen waar ze wilden inzetten op speeltpleintjes, er een vernieuwd plein in Wildert moest komen en waar de stationsomgeving een nieuwe ‘hotspot’ moest worden.