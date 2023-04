Begraafplaats wordt tuin: nieuw dorpsparkje op bijzondere plek in Rucphen

Vriendin van drugsdea­ler onder douche overvallen door gangsters: “Zo is het leven. Ik heb m’n lesje geleerd”

De Brusselse gangster Ridouane Benali (34) mag 5 jaar celstraf bijschrijven op zijn strafblad. Samen met twee kompanen overviel hij een dealer in Borgerhout om zijn cocaïne te stelen. De vriendin van de dealer werd thuis door de overvallers uit de douche gehaald. Het was uiteindelijk zij die het onderzoek in een stroomversnelling bracht.