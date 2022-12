Begraafplaats Wildert genomineerd als ‘inspirerend groenproject’

De gemeente Essen gebruikt geen pesticiden meer. Naast het vergroenen en aantrekkelijker maken van de begraafplaatsen werden deze elk ook voorzien van een modern afscheidspaviljoen en tevens onderhoudsvriendelijker ingericht zodat het gebruik van pesticiden intussen volledig verbannen is. “De herinrichting van het begraafpark Wildert is één van de winnaars in de categorie ‘begraafplaatsen - inspirerende groenprojecten’. Bovendien kreeg het een label als ‘Beste pesticidenvrije groenrealisatie’”, zegt schepen Helmut Jaspers (Vooruit). “De herinrichting van begraafplaatsen ligt sowieso bij heel veel mensen gevoelig. Dat beseffen we maar al te goed. Er is door de medewerkers van onze milieu- en groendienst hard gewerkt om deze herinrichting op een serene, maar ook doeltreffende manier aan te pakken. Zo voorzag het inrichtingsplan niet alleen een vergroening van het terrein, maar werd er ook aandacht besteed aan het toegankelijker maken van de site. De aanplant gebeurde met bij- en vlindervriendelijke beplanting.”