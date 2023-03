Beek Vooruit helpt RBC een handje in titelstrijd

Eén jaar geleden kwam bus met 67 Oekraïners aan uit Polen: “De reis was heftig, maar we zijn blij dat we voorbeeld zijn geweest voor andere gemeenten”

Éen jaar geleden kwamen 67 Oekraïense vluchtelingen in Essen aan met de bus vanuit Polen. Zij hebben zich ondertussen geïntegreerd in de samenleving en de gemeente wil hen voor die ‘verjaardag’ trakteren op een etentje samen met de gastgezinnen en de vrijwilligers. “Het was heftig, maar we waren een voorbeeld.”