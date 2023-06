Bedevaartsoord Zegge blijft Maria op handen dragen: ‘Dit geeft moed om verder te gaan’

ZEGGE - Zo druk als vóór corona was de afgelopen dagen niet tijdens de meimaand in de kapel van Zegge. Toch was het ook dit jaar weer een komen en gaan van bedevaartgangers.

Het echtpaar Van de Riet uit Oud Gastel komt graag voor de kerkdiensten en de processie door het dorp, waarmee de meimaand woensdagavond is afgesloten. ,,Als het enigszins kan, zijn we aanwezig. We missen zelden deze bijzondere Mariahulde", vertelt Johan van de Riet.

Voor veel bedevaartgangers is het een vaste traditie om naar de Zegse kapel te komen en mee te lopen met de processie. Dat blijkt aan de honderden kaarsen die woensdagavond branden in de kapel voor het Mariabeeld, en uit de vaandels en natuurlijk het Mariabeeld die tijdens de processie hoog de lucht in worden getild.

Wij blijven erin geloven

Ria Veeke, bestuurslid van de KBO, draagt een van de vaandels. Zij loopt mee omdat ze de tocht belangrijk vindt voor haar mede-leden van de bond en voor het dorp Zegge. Een sentiment dat gedeeld wordt door de andere vrijwilligers van de Maria-werkgroep. Zij zeggen trots te zijn op de organisatie rondom de meimaandvieringen. ,,Wij blijven erin geloven. De vele ontmoetingen tijdens deze processie geven de mens weer moed om verder te gaan.”

Voor een oudere dame die even verderop haar fiets op slot zet, is de meimaand in Zegge vaste prik. ,,Ik kom al ruim 15 jaar naar ons lief Vrouwke. Altijd op de fiets vanuit Breda. Er is wel veel veranderd de laatste tijd, eerst die vervelende corona en nu vallen er allerlei lieve vrienden en familie weg door hoge leeftijd en ziektes.”

Minder bedevaartgangers

In de kerk geeft Jolanda Frijters van zanggroep Melody aan dat de Meimaand iets minder bezocht is door bedevaartgangers dit jaar. ,,Ik snap het wel, want alles is moeilijker in te vullen deze tijd. Denk maar aan de ouderdom van de koren of een tekort aan priesters.”

Toch is er vertrouwen dat de toeloop naar Zegge in de meimaand blijft. De hang naar houvast, hoop, geluk en een klein beetje troost zal zeker aanwezig blijven.