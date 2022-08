Babbelpunt organiseert fietslessen voor volwassenen.

Zundert/Meer BINNENKIJ­KEN. Saunaclub Le Grand: de opvolger van Club Diana, op de grens van Zundert en Meer

Club Diana, de beroemdste privéclub van Nederland, is sinds ruim een week gesloten. De eigenaars zagen er na 44 jaar seksbusiness in het Nederlandse Zundert, net over de grens met Hoogstraten, geen brood meer in. “Legaal valt er in deze branche niet langer te werken", klonk het bij de uitbaters. Maar daar denken ze bij de pas geopende Saunaclub Le Grand – ook in Zundert trouwens – anders over.

