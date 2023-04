Automobilist laat scooterrijder na botsing gewond achter in Roosendaal

Ook naburige industrie­zo­ne bezorgd over Nationaal Park Kalmthout­se Heide

Het Grenspark Kalmthoutse Heide is nog in de running om een Nationaal Park Vlaanderen te worden. De hernieuwde plannen werden vorige week voorgesteld. Al is niet iedereen enthousiast. Zo willen de gemeenten Brecht en Wuustwezel niet meer meewerken. En ook vanuit bedrijventerrein Bosduin in Kalmthout klinkt scepsis. “Omliggende bedrijven zullen in de toekomst waarschijnlijk hinder ondervinden om hun vergunningen te verlengen en uit te breiden.”