Automobilist botst tegen meerdere geparkeerde auto's tijdens dollemansrit in Roosendaal

“Ik kan niet meer dan 10 km/u hebben gereden”: chauffeur die 55-jarige Martha doodreed op stations­plein Berchem riskeert 6 maanden cel

De chauffeur die dinsdagochtend terechtstond in de Antwerpse politierechtbank is ondertussen weer aan het werk voor dezelfde transportfirma. Nochtans moest hij zich verantwoorden voor een dodelijk ongeval waarbij anderhalf jaar geleden de 55-jarige Poolse Martha om het leven kwam. Zij belandde onder zijn vrachtwagen toen hij illegaal het plein voor Berchem station opreed voor een levering. “Veel chauffeurs rijden daar, er heerst een gedoogbeleid”, haalde de verdediging aan. Maar daar was de procureur het niet mee eens.