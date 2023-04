Auto raakt van de weg en belandt in sloot bij Roosendaal, twee inzittenden gewond

Beeldhou­wer Jorg Van Daele organi­seert expo met alleen maar vrouwelij­ke kunste­naars en reist ermee naar Egypte

Beeldhouwer Jorg Van Daele organiseert van 30 april tot 14 mei een nieuwe expo in zijn eigen galerij in Nieuwmoer. Die staat deze keer in het teken van ‘Vrouwen Power’. De expo verhuist eind mei zelfs naar Egypte.