Auto over de kop op snelweg bij Rucphen: man (51) uit Roosendaal vermoedelijk onder invloed drugs

KIJK. Uithalers in Antwerpse haven gepakt met 500 kilogram cocaïne in sporttas­sen: politie rijdt vluchtende verdachte aan

Ook tijdens het paasweekend hebben uithalers weer hun geluk beproefd door ladingen cocaïne uit te halen in de Antwerpse haven. Twee ploegen werden betrapt, waarvan er één al 500 kilogram cocaïne in zijn bestelwagen had geladen, goed voor een straatwaarde van zo'n 25 miljoen euro. In een video die allicht gemaakt werd op kaai 1742, zie je dat de Scheepvaartpolitie zijn handen vol heeft met de uithalers.