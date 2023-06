Auto in vlammen op in Roosendaal, ook zware schade aan twee andere wagens

Lintje Brigitta van Rooij vanwege haar grote inzet voor Huijbergen

HUIJBERGEN - Brigitta van Rooij-Peeters (59) uit Huijbergen is vrijdag verrast met een koninklijke onderscheiding. Vanwege een kwarteeuw vrijwilligerswerk is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.