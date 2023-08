Asfalteringswerken in Stationsstraat eind augustus

Nieuw ‘probleem­pje’ voor aanleg fietspaden langs Putsesteen­weg: “Onderzoek of we gronden kunnen krijgen uit beschermd VEN-ge­bied”

Er is een nieuw probleem opgedoken in het dossier van de vrijliggende fietspaden langs de Putsesteenweg. Er moet voor een deel grond ingenomen worden dat in beschermd VEN-gebied ligt. Als dat niet mogelijk is, moet er naar alternatieven gezocht worden.