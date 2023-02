Arjen Lubach speelt één keer buiten Amsterdam: in De Kring in Roosendaal

Antwerpen Logistiek bedrijf Aprojects en PSA slaan handen in mekaar aan Churchill­dok: “Idee groeide onder voetbal­fans”

Het Antwerpse bedrijf Aprojects opent in mei 2023 een nieuw, duurzaam logistiek centrum op de stukgoedterminal van PSA aan het Churchilldok. Het gaat om een investering van 10 miljoen euro. De samenwerking tussen Aprojects, goederenbehandelaar PSA en Port of Antwerp-Bruges werd dinsdag ondertekend in het Bosuilstadion. Het personeel van Aprojects zal de naam voor de vestiging mogen kiezen.

