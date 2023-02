Architecten Ellen en Paddy tekenen nieuw Bravis ziekenhuis: ‘We halen de natuur naar binnen’

Antwerpen ASSISEN LIVE. Vandaag getuigen de ex-vrou­wen van Du Lion over hun relatie: "Tot september 2019 dachten we dat bepaalde familiele­den van ons achter de dood van Eve zaten”

Een regulier assisenproces zou na vijf hele dagen al afgelopen zijn. Bij het dossier Stephaan Du Lion zitten we nog maar in de helft. En ook dag 6 belooft nog interessant te worden. Vandaag getuigen vrienden en familie van Eve Poppe over wat voor persoon zij was in hun ogen. Nadien gaan we over naar het moraliteitsverslag van Du Lion zelf. “Het ziet zwart voor zijn ogen? Dan moet hij het licht aandoen, he.”

10:35