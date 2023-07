Annemiek van Vleuten vliegensvlug terug uit Pau, maar loszittend voorwiel nekt haar in de finale van De Draai

'Pink Painter' Jasmine (32) maakt graffiti­kunst­werk aan Park Spoor Noord

Verleden en heden worden één in 50 tinten blauw op de betonnen spoormuur in de Halenstraat, vlak bij Park Spoor Noord in 2060. Jasmine Roemendael (32), alias ‘Pink Painter’, maakte een graffitikunstwerk waarin een sportieve oud-inwoner van de Seefhoek centraal staat, naast het populaire cricket dat vandaag in het park gespeeld wordt. “Er zijn regelmatig kinderen in volledige cricketuitrusting komen kijken.”