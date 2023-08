Amerikaans eten tussen een oude schoolbus en serveersters in petticoats: Tom’s Diner in Roosendaal breidt uit

Nederland­se bestuur­ster tot stilstand gebracht op A12 na vluchtmis­drijf op Noorder­laan

Zondagavond kreeg de politie een melding over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een geparkeerd voertuig was geraakt door een Nederlandse auto. De bestuurster weigerde het Europees aanrijdingsformulier (EAF) in te vullen en reed weg. “Dankzij de slimme camera’s konden we het voertuig traceren op de Noorderlaan richting A12.”