Afscheid van een leven tussen de bussen voor Hans Goverde met verkoop Brabant Expres

Vierde divisie Moerse Boys strijdvaar­dig na puntende­ling in al­les-of-niets-wedstrijd: ‘Waarom zouden we het niet kunnen?’

Er is voor Moerse Boys weinig ruimte meer om naar beneden te kijken, maar op de ranglijst vindt het daar alleen RKZVC. Terwijl de oppervlakte van het degradatiemoeras steeds verder uit het zicht raakt, kwamen de ploegen in een onderling duel niet verder dan een 1-1 gelijkspel waar ze beiden weinig aan hebben. Was het de laatste strohalm? Volgens Moerse Boys-trainer Jurgen Arnouts absoluut niet. ,,We gaan de handschoen niet gooien. Waarom zouden we?”