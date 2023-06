A17 dicht bij Roosendaal door ongeluk met vrachtwagen

Stadstrom­me­laars vieren 125ste verjaardag in het stadhuis: “Deze traditie dood? We zijn net op zoek naar jeugd om het korps te versterken”

Een bijzondere verjaardag in het stadhuis vandaag. De 15 Stadstrommelaars kwamen er samen in de Trouwzaal om hun 125-jarige bestaan te vieren. Tijd om eens stil te staan bij de merkwaardige groep muzikanten die bij elk groot evenement toch weer opduikt: “Het is hard werk, maar eigenlijk helemaal niet zo’n moeilijke stiel.”