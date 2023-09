76-jarige man uit Sint-Willebrord vermist: ‘Urgent vanwege zijn gezondheidstoestand’

Berre en Pauline Slangen veroveren harten op tienerfes­ti­val in Essen

Maar liefst 2.000 jongeren trokken woensdag naar Sportpark Hemelrijk in Essen voor het tienerfestival T-Day. De jeugd ging vooral uit de bol toen Pauline Slangen en vervolgens ook nog Berre kwamen optreden. “De vakantie is voorbijgevlogen, al was dit een leuke afsluiter”, glunderen vier vriendinnetjes uit Kalmthout.