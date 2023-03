55-plussers testen hun vitaliteit in Fit!week Roosendaal

De Fit!week duurt nog tot en met vrijdag 17maart. Woensdagmiddag is er een sport- en cultuurkermis voor kinderen in het Atik stadion. Donderdag vanaf 13.30 uur de workshop De Supermarkt Editie in wijkcentrum 't Dijksteeke en van 09.30 tot 11.30 uur een beweegbingo in buurthuis Keijenburg. Vrijdag wordt de week afgesloten met een online Beweeg Bingo Battle voor basisscholieren en een workshop positieve gezondheid in Parrotia. Beide activiteiten beginnen om 09.30 uur.