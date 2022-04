3D-printbedrijf GS Technology zoekt investeerders om te kunnen blijven groeien: “3D-printen kan echt wel efficiënt en duurzaam zijn als je het juist toepast”

EssenHet jonge bedrijf GS Technology, gespecialiseerd in 3D-printen, kreeg vorig jaar nog de titel van Beloftevolle KMO. Het bedrijf wil nu fors groeien en startte daarvoor onder meer een crowdfunding op waarmee het tot dusver al meer dan 60.000 euro wist op te halen. “We willen investeren in nieuw materiaal, maar vooral ook in personeel”, zegt zaakvoerder Gianni Scoponi.

Volledig scherm GS Technology ontving vorig jaar nog de titel van Beloftevolle KMO van het Jaar. © RV

GS Technology uit Essen is een rechtstreeks voortvloeisel uit de studententijd van Gianni Scoponi. “Ik studeerde Ontwerp en Productechnologie omdat ik gefascineerd was door tekenen, ontwerpen en lasertechnieken, maar bovenaan het interesselijstje stond toch wel het 3D-printen”, vertelt Gianni. “Driedimensionale voorwerpen creëren door ze laag per laag in metaal of kunststof te creëren, dat vond ik écht fascinerend. Ik besloot toen zelf een aantal printers aan te kopen en een eigen bedrijf op te richten.” In het begin richtte GS Technology zich op het printen van gadgets en allerlei accessoires, maar de markt groeit en de interesse neemt alleen maar toe. Heel veel productiebedrijven zien ook het potentieel van 3D-printen om de productie efficiënter en goedkoper te maken. “En daarom leggen we nu vooral onze focus op industriële toepassingen”, zegt Gianni. “We hebben twintig printers in ons atelier, maar we willen meer dan alleen printwerk doen. We willen bedrijven begeleiden die het 3D-printen willen integreren in hun productie. We helpen hen van A tot Z. Wij kunnen als exclusieve distributeur van verschillende merken uiteraard ook voor het nodige materiaal zorgen.”

Volledig scherm GS Technology ontving vorig jaar nog de titel van Beloftevolle KMO van het Jaar. © RV

Groei

Het eenmansbedrijfje van Gianni, is ondertussen al fel gegroeid. Naast Gianni zijn ook Simon Rijsberg en Sam Vermaelen vast in dienst. Daarnaast krijgen ze in de weekends en de vakanties ook de hulp van drie studenten. “En die hopen we eigenlijk een vaste job te kunnen aanbieden na hun studies”, vertelt Gianni. “Want we willen blijven groeien. En vooral de mogelijkheden en de meerwaarde van het 3D-printen nog meer in de kijker zetten, want nu heeft dat dikwijls nog altijd een negatief beeld. Dat het niet functioneel of niet duurzaam is, maar dat kan het net wel zijn als je het op de juiste manier en met de juiste techniek toepast.”

Investeren

Maar koken kost geld. “We willen blijven verder groeien door extra personeel en extra printers te voorzien”, zegt Gianni. “Dat zijn uiteraard plannen die investeringen vergen. Daarom zijn we met een crowfunding gestart op het platform WinWinner. Het doel is om minstens 100.000 euro en maximaal 250.000 euro op te halen. Het lijkt een succes, want op iets meer dan een week staat de teller toch al op een beloofde 61.000 euro.” WinWinner is een crowdlendingplatform waarop ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk kunnen delen. Op die manier kunnen ze ambassadeurs zoeken en hen laten investeren in hun groeiverhaal. Investeerders krijgen ook fiscale voordelen.

Volledig scherm GS Technology ontving vorig jaar nog de titel van Beloftevolle KMO van het Jaar. © RV

Volledig scherm GS Technology ontving vorig jaar nog de titel van Beloftevolle KMO van het Jaar. © RV

Volledig scherm GS Technology ontving vorig jaar nog de titel van Beloftevolle KMO van het Jaar. © RV

Volledig scherm GS Technology ontving vorig jaar nog de titel van Beloftevolle KMO van het Jaar. © RV