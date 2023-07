38ste Nationale Jeugdronde gestart met keuring en nieuwe clinic

OLT Rivieren­hof transfor­meert met Contrair in grote openlucht­club: “Het voelt hier goed, we willen hier blijven”

Clubben in OLT Rivierenhof, ook wel bekend als ‘de schoonste venue van ’t land’, het is intussen traditie geworden elke zomer tussen alle live muziek en comedy door. Waar OLT vorig jaar nog beroep deed op de rave-scene uit de jaren negentig is het dit jaar aan de hedendaagse danswereld met reizend feestconcept Contrair, dat het amfitheater omvormt tot een grote openluchtclub. “We gaan even terug naar de basics met Contrair, om dan verder te groeien, met volgend jaar een tweede podium?”