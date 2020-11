10 personen betrapt op lockdownfeestje in Essen: politie arriveert net wanneer pizza geleverd wordt

Essen De Douane­loods in Essen: van 19de-eeuw­se controle­post tot centrum voor robottech­no­lo­gie

23 oktober De douaneloods in Essen achter het station is een begrip in de gemeente. Een pand dat op een of andere manier altijd voor een bepaalde aantrekkingskracht zorgde al was dat niet altijd met de juiste bedoelingen. Een pand met een enorme rijke, maar misschien voor velen een vergeten geschiedenis. Van rangeerstation tot een educatief technologisch centrum. Een geschiedenis van 118 jaar.