WK ‘Counter-Strike’ in Antwerpen: programma en hoogtepunten

esports Verrassing in League of Le­gends-competitie: favoriet Genk onderuit in strijd voor finaletic­ket

Alles lijkt nog mogelijk na de eerste ronde van de play-offs in de ‘League of Legends’-competitie. Bij aanvang van de juggernautmatch was KRC Genk Esports de onbetwiste favoriet om als eerste een ticket naar de European Masters en Elite Series finale te boeken, maar daar stak mCon LG UltraGear een stokje voor.

14 maart