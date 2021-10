Win viptickets en volg live of eClub Brugge CS:GO-titel in ESL Benelux kan verlengen

Goed gamen brengt veel geld op: “Er zijn zelfs al transfers voor bedragen met zeven cijfers”

21 oktober Maan je je tiener voortaan aan om een potje gamen voorrang te geven op huiswerk? De verleiding wordt groot als je ziet welke bedragen er circuleren in gamewedstrijden. De winnaar van het WK League of Legends, dat miljoenen kijkers trekt, zal na de finale op 6 november ruim een half miljoen dollar binnenrijven. “En dat stelt niet eens veel voor in verhouding met wat topspelers van de populairste games jaarlijks verdienen”, zegt vicevoorzitter Damien Rapoye van de Belgische esportsfederatie.