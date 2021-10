Voormalig League of Legends-wereldkampioen opgepakt voor drugssmokkel in Taiwan

e-sport Bekijk hoogtepun­ten van finale Belgian League

10 augustus Sector One is opnieuw kampioen van de Belgische League of Legends-competitie. Ze klopten KV Mechelen Esports, hoewel velen KV Mechelen Esports als favoriet bestempelden. Nochtans werd Sector One al twee keer kampioen, maar was de stand in de onderlinge duels het voorbije seizoen 1-3 voor Mechelen.