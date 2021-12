Voetballer Gerard Piqué en YouTuber Ibai stellen nieuw ‘League of Legends’-team KOI voor

De nieuwe esportsorganisatie werd voorgesteld tijdens een gigantische evenement in Barcelona. Dat er veel interesse is in het team, was duidelijk aan het aantal aanwezigen op de persconferentie, want er kwamen maar liefst 12.000 mensen opdraven om hen aan het werk te zien. Op sociale media zoals Twitter vergaarde KOI al meer dan 400,000 volgers op één dag tijd.