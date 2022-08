Vliegende start voor Wolves Esports met Luikse kapitein Risze op Rainbow Six Siege Major in Berlijn

esportsDe prijzenpot van een half miljoen, met 200.000 dollar voor de winnaars is niet niks, maar het is de teams daar in Duitsland toch vooral te doen om een plek op het WK begin volgend jaar. Daar heeft ook het team van kapitein Valentin ‘Risze’ Liradelfo zijn zinnen op gezet.

Esports is meer dan ‘Counter-Strike’, 'FIFA' en 'League of Legends’. Dat bewijst onder andere de ‘Rainbow Six Siege Berlin Major’, die van 15 tot 21 augustus in de Duitse hoofdstad een groot live- én een immens online publiek trekt. Dit tornooi is een van de meer belangrijke voorronden van de Six Invitational, oftewel de finale van het wereldkampioenschap in februari 2023. Daar is maar plaats voor de zestien beste teams van dit seizoen, die er zullen strijden voor de eer, de titel, de prijzenpot van 2 miljoen dollar en de trofee in de vorm van een sloophamer. Maar zover zijn we dus nog niet.

Die andere esports-topper

‘Rainbow Six’ heeft zich de laatste jaren een comfortabel stabiele stek in het grillige esportslandschap veroverd. Het is een tactische shooter die twee vijfkoppige teams tegenover elkaar zet in compacte, intense aanvaller-verdediger-scenario’s. Een game die op nagenoeg elk continent een nog altijd groeiende spelers- en fanbasis uitbouwt, wat de competitie er elke keer weer zoveel pittiger op maakt. Een game met intussen 70 miljoen geregistreerde spelers en met een nog groter toeschouwerspubliek. Het Berlijnse Theater am Potsdamer Platz was dan ook in geen tijd uitverkocht, al kijkt een tienduizendvoud van die supporters daar, de matchen in deze Major thuis of op via online events.

Belgische veteraan leidt Franse beloften

Met de Valentin ‘Risze’ Liradelfo is ook België vertegenwoordigd. De Luikenaar is aanvoerder van team Wolves Esports dat voor de rest uit Franse spelers is opgetrokken. Met jaren toernooi-ervaring gespreid over diverse games en een half dozijn teams, haalde Wolves Esports hem in huis om het team te doen groeien. Tijdens de wedstrijden zelf is het zijn taak om ervoor te zorgen dat de tactieken en strategieën die door coach en staf vooraf opgesteld worden, ook effectief in-game geïmplementeerd worden.

Zo’n plek bij die begeerde zestien voor de Six Invitational is voor Risze en zijn Wolves Esports nog allesbehalve gegarandeerd, maar ze trapten deze Rainbow Six Siege Berlin Major in ieder geval al sterk af. Wanneer we dit schrijven had Wolves Esports vijf van zijn zes partijen in de eerste groepsfase op zijn naam gezet en is de play-offs kwalificatie in zicht. Die groepsfase loopt nog tot woensdag 17 augustus, vrijdag en zaterdag volgen de kwart- en halve finales, met de finale op zondag.

Word vervolgd?

De Amerikanen, met voorop team Astralis zijn gedoodverfde favorieten en er wordt verwacht dat het min of meer ‘thuis’-spelende maar uiteindelijk globale G2 Esports er alles aan zal doen om hen een stok tussen de wielen te steken. Tegelijkertijd kijken commentators en heel wat Europese fans echter ook naar Wolves Esports in de hoop dat die de titel eindelijk een keer naar de regio brengen. Wordt vervolgd? Als Risze en zijn team stunten in Berlijn absoluut!

