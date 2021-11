Vijf belangrijke tips om het te maken als professioneel esporter

1. Draag zorg voor jezelf

Eén van de grootste valstrikken binnen de gamingwereld is om zoveel te spelen dat je jezelf uit het oog verliest. Er is een goede reden waarom zoveel professionele esportsteams fitnesszalen en voedingsbegeleiding aanbieden aan hun atleten. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat als je gezond bent en voldoende beweegt, je prestaties tijdens het gamen ook verbeteren. Let dus op je voeding, beweeg dagelijks en zorg dat je voldoende slaapt.

2. Zorg dat teams je kunnen ontdekken

Je vaardigheden binnen het gamen zijn belangrijk, maar je visibiliteit daarbuiten is dat ook. Opgemerkt worden door een groot team is moeilijker geworden nu de esportsindustrie groeit, dus zorg ervoor dat ze je makkelijk kunnen terugvinden. Wees actief op sociale media, gebruik YouTube om je beste clips te tonen en probeer regelmatig te livestreamen op een platform als Twitch. Esports draait niet meer alleen rond de allerbeste zijn, want teams zijn ook op zoek naar spelers die hen buiten de game en wedstrijden content opleveren.

3. Wees kritisch, vooral voor jezelf

Het is makkelijk om jezelf een ego aan te praten als je telkens opnieuw wint, maar blijf altijd bescheiden. Tenzij je aan de slag gaat in een singleplayergame is de kans groot dat je in een team terechtkomt. Wees eerlijk tegenover je teamgenoten en durf kritiek aanvaarden en naar jezelf te kijken. Als je dat niet doet, is de kans groot dat anderen niet met je willen samenspelen. Belangrijk om te onthouden is dat je van iedereen iets kan leren.

4. Speel zoveel mogelijk tegen mensen die beter zijn

De beste manier om beter te worden in een game is door te spelen tegen mensen die een stuk beter zijn dan jou. Dat kan vaak frustrerend zijn, maar het is een uitstekende manier om je niveau omhoog te tillen. Wees niet bang om vragen te stellen en nieuwe dingen te proberen. Hoe meer informatie je kan verzamelen, hoe sneller je vooruit zal gaan. Je strijdlust en leergierigheid zal zeker niet onopgemerkt blijven.

5. Er is meer dan enkel gamen

Het klinkt ongelooflijk cliché, maar kom ook je verplichtingen naast het gamen na. Oefenen en veel spelen is uiteraard belangrijk, zolang je relaties en zaken zoals school er niet onder gaan lijden. Het is belangrijk om een goede balans te vinden om een burn-out te vermijden.

