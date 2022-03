Verrassing in League of Legends-competitie: favoriet Genk onderuit in strijd voor finaleticket

‘Diffy in the jiffy’

Voor we de andere match samenvatten, leggen we best even de tussentitel uit. In ‘League of Legends’ bestaat er een eeuwenoud principe: jungle diff. Dat betekent dat het verschil in kwaliteit van junglers vaak de uitkomst van een game bepaalt. Met ander woorden, de beste jungler wint vaak de game. Diffy in the jiffy betekent dus difference in the jungle, maar dan in ‘League of Legends’-taal. Dat was het geval in de series tussen Team Echo Zulu en ION SQUAD om te zien welk team doorstoot in de play-offs en welk team als eerste de Elite Series-play-offs verlaat.