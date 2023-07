Team 7AM strijdt tegen ZennIT Gaming voor plaats in finale en Europees ticket: bekijk hoogtepunten week 7

esportsDe zevende speelweek van de ‘League of Legends’-Elite Series was eentje om de puntjes op de i te zetten. We wisten al welke teams zouden doorstromen naar de play-offs, maar nog niet in welke positie. Helaas betekent dat ook dat vier teams niet echt meer iets hadden om voor te spelen.

Het bleef wel nog spannend, want in de top vier kon elk team nog de top twee bereiken en zo een extra leven in de play-offs bemachtigen via de juggernautmatch. Via deze match kan je je rechtstreeks kwalificeren voor de finale en voor het Europese toernooi EMEA Masters. Team 7AM en ZennIT Gaming begonnen bovenaan en waren beide met één winst verzekerd van hun plek in de top twee. Ze gingen dan ook vol aan de bak tegenover Northern Lions Esports en mCon esports respectievelijk en wisten hun matches overtuigend te winnen. Zo werd een spannende eindrace beslist een dag voor het einde van het seizoen.

Omdat de play-offs zo vroeg vastgelegd waren, moesten de overige vier teams voor spoiler spelen. Elke game die ze konden afsnoepen van de top vier, maakte de race nog spannend. Die memo kreeg HEET gaming goed binnen, daar zij samen met MYTH en MCON nog voor verrassingen hebben gezorgd. HEET had misschien wel hun beste week van het seizoen door 2-0 te behalen, maar na een desastreuze start viel het seizoen niet meer te redden. MCON weet ook op de valreep nog een winst in de wacht te slepen en zo het seizoen toch nog mooi af te sluiten.

Ogen op de play-offs

Team 7AM zal de jugernautmatch spelen tegen ZennIT Gaming terwijl KRC Genk Esports in de ogen staart van A One Man Army in de eerste eliminatiematch. Het is een lange tijd geleden dat een Franstalige organisatie de play-offs haalt, dus de hele Franstalige community in de Benelux heeft alvast een favoriet in ZennIT. Echter staat het team met gelimiteerde ervaring in BO5-settings in de juggernautmatch tegenover een team vol ervaring en enkele veteranen in Team 7AM.

Het wordt geen makkelijke match om te spelen, maar gelukkig kan ZennIT het zich veroorloven nog veel te leren uit de juggernautmatch. Als ze verliezen krijgen ze nog een kans om de finale te halen tegen de winnaar van GENK vs AOMA.

Eliminatie

Die eerste eliminatiematch zorgt ervoor dat we al heel snel afscheid zouden kunnen nemen van regerend kampioen KRC Genk Esports. Het team had een wisselvallig seizoen en zag er niet zo best uit in de laatste speelweek. Tegenover hen staat een heel leger spelers klaar die keer op keer onderschat zijn geweest in hun carrière en uit zijn op wraak. De vraag is dus of de ervarenheid van GENK opgewassen is tegen de gretigheid van de jongere spelers van A One Man Army.

De play-offs van de Elite Series worden gespeeld op 1, 3, 5 en 12 augustus met de finale die offline gespeeld wordt in de studio’s van Unlocked te Olen. Ze zijn te volgen op op www.twitch.tv/ESLOL