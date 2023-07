Team 7AM kwalificeert zich als eerste voor play-offs ‘League of Legends’: bekijk hoogtepunten

esportsWe zijn nog maar in de vijfde speelweek, maar het lukte Team 7AM al om zich te plaatsen voor de play-offs van de Elite Series in het zomerseizoen. Doordat het team 9 keer won, kan het niet meer ingehaald worden door Northern Lions Esports, dat momenteel vijfde staat met vier overwinningen.

In die top van de league bevinden zich de vier teams die op iedereens lippen liggen als dé play-offteams. Team 7AM, gevolgd door ZennIT met 7 winsten en KRC GENK Esports en A One Man Army met telkens 6 overwinningen. In theorie zijn die teams nog niet zeker van hun plaats in de play-offs, maar in praktijk zal het moeilijk zijn voor de andere teams om nog in die top vier te breken.

Nieuw leven bij MYTH & HEET

Alhoewel Myth Esports en HEET nog steeds negatief staan onderaan de stand, lijkt er bij beide teams verbetering in te zitten. Zo klopte HEET met ZennIT het tweede team in de league en won MYTH van MCON. HEET werd ook in die match tegen ZennIT zwaar onderschat, want ze kregen nagenoeg allemaal hun beste champions. De toevoeging van Aliplane bij Myth zorgde ervoor dat het team 2-2 ging in de laatste twee weken. Dat is een enorme verbetering en zo lijkt Aliplane het team wel een beetje recht te houden.

Stille dood van MCON

Terwijl sommige teams nieuw leven vinden, is het voor MCON een hele andere zaak. Het team had goede hoop door de toevoeging van Choi in de jungle, maar ook dat mocht niet baten. De problemen lijken niet opgelost te raken. De leden lijken geen vertrouwen in elkaar te hebben en dat schijnt door op Summoners Rift. Desalniettemin, blijft jbdutchowns fantastische games spelen en toont hij zich als een van de beste lokale midlaners in de league.

Alles of niets

De race naar de play-offs is officieel ingezet en elke winst is des te belangrijker geworden. Met nog maar vier speeldagen te gaan is het alles of niets voor de laatste teams die zich nog willen kwalificeren.

