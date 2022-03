Recap betFIRST Elite Series CS – Week 6

De groepsfase is voorbij en dus weten we eindelijk wie de top vier heeft gehaald en een plekje voor de playoffs heeft bemachtigd. Het bleef in ieder geval tot op de allerlaatste map spannend.

Sector One versus JoinTheForce

In de eerste match kon Sector One alvast een plekje in de top vier veiligstellen, maar daar was wel een win voor nodig. JoinTheForce was echter niet van plan om zomaar over zich heen te laten lopen.

De serie begon op Mirage, de logische keuze van Sector One. Die map ligt hun erg goed en dat bleek vanaf het begin. Na de eerste helft stond Sector One dan ook al fors aan de leiding met 10-5. In het tweede deel won JoinTheForce wel nog enkele rondes, maar na een eenvoudige 16-8 stond Sector One op één map van een plekje in de playoffs.

Op Inferno was het echter een compleet ander verhaal, waar JoinTheForce liet zien wat het in zijn mars heeft. Vanaf het begin was het dominant en daar kon Sector One weinig tegenin brengen. De score na de eerste 15 rondes was 11-4 in het voordeel van JTF en Sector One wist toen al dat het nagelbijtend naar het duel tussen Genk en mCon zou moeten kijken. JTF haalde uiteindelijk de tweede map binnen met 16-8, waardoor dit duel in perfecte symmetrie werd afgesloten.

KRC Genk Esports versus mCon LG Ultragear

De tweede game van de avond zou zo allesbepalend worden. KRC Genk Esports had genoeg aan een draw, waar ze er al vier op een rij van verzameld hadden, terwijl mCon LG Ultragear moest winnen om nog in de top vier te geraken.

Op de eerste map was Maxaxe van mCon wederom een beest. Met twee aces was hij opnieuw de dragende factor voor de mapwin en hield hij de droom van een playoffplekje bijna eigenhandig in leven voor zijn team.

Op Nuke kwam mCon echter een volledig ander Genk tegen. Met Ayezs als in-game leader kon het team op de T-side enorm hard toeslaan, met een 13-2 tussenstand halfweg. Enkele rondes later stond het 16-5 en was de draw een feit. Goed nieuws voor KRC Genk Esports en Sector One, slecht nieuws voor mCon, dat met lede ogen zal moeten toekijken tijdens de playoffs.

Vijf draws op een rij dus voor Genk, dat met 137 gewonnen rondes en 134 verloren rondes ook op dat vlak bijna volledig in evenwicht was. Ongezien.

Op 31 maart gaat de competitie verder met de eerste dag van de playoffs. Dan wordt de juggernaut match vanaf 18:00 gespeeld tussen LowLandLions en eClub Brugge. Op het spel? Een plekje in de finale. Zeker kijken dus.