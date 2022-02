RECAP betFIRST Elite Series CS:GO Week 1

Na een seizoen waar alles mogelijk leek, is het tijd om te zien of de verjongde teams dit seizoen ook snel kunnen groeien. In het tweede seizoen van de betFIRST Elite Series nemen wederom zes teams het tegen elkaar op, waarbij in twee splits bepaald gaat worden wie de kampioen zal zijn.

Het was de tijd om te zien of mCon terug kon komen van het afgelopen seizoen, in de eerste split waren ze namelijk enorm sterk, waarna het bij de tweede volledig in het water viel. Bij JoinTheForce is er veel ingezet op ervaring en oude spelers, wat een schril contrast is met de jonge mensen die er bij andere teams zijn gekomen.

MCon leek het grootste vraagteken van dit seizoen, maar kwam erg sterk uit de bus. Het team kon ineens momentum pakken al was de eerste map ongekend close. Met 16-14 was mCon wel de winnaar op de klassieker, Nuke.

Map twee werd nog overtuigender een map in het voordeel van mCon. Op Overpass lag het tempo hoog en waren de individuele plays nog beter. Met een 16-11 kwam mCon met een dubbele winst uit de hoed en dat ondanks dat er nadelige omstandigheden voor het team waren volgens Maxaxe.

KRC Genk Esports versus LowLandLions

LowLandLions was natuurlijk de winnaar van de grote finale van afgelopen jaar, desondanks zijn er wel weer wat spelers gewisseld in de tussentijd. KRC Genk heeft ook de nodige veranderingen doorgebracht en daardoor werd er vanuit het management al gehint dat het een lange weg aan verbeteringen zou moeten worden. Toch kon het team op de eerste speeldag al goed starten.

Een draw zou voor KRC geweldig zijn maar voor LowLandLions een pijnlijke stap terug. Dat is wel het resultaat wat uit de twee maps kwam. In overtime kon KRC Genk Inferno winnen met een 19-17 score, waarna LowLandLions enige moeite had om zich snel te herstellen.

Op Overpass kon echter wel een sterkere indruk achtergelaten worden, waarbij de leeuwen wisten te winnen met een stevige 16-8, de eerste draw was daarmee een feit.

EClub Brugge versus Sector One

Sector One was het enige team dat in de afgelopen editie van de betFIRST Elite Series niet de playoffs wist te halen. Het team kon dit seizoen ook nog niet zo sterk starten met als eerste tegenstander het krachtige eClub Brugge.

De eerste map liet Brugge meteen maar weer zien wat het in huis had, met een Vertigo als beginpunt. Hier was het niet heel gek om Brugge te zien winnen, maar het team deed het met een overtuigende 16-8 score.

Kon het nog sneller? In principe wel, dacht Brugge. Op de mapkeuze van Sector One, Nuke, werd er maar weinig heel gelaten van de vossen. Met name Ritchiee ging vol gas de map in en probeerde veelvuldig zijn multikills te pakken zoals wij van hem gewend zijn. Met een 26 kills en een 16-5 win, is de nummer één positie voor Brugge al weer gepakt, met de vraag of ze dit over het hele seizoen kunnen vasthouden.