RECAP: betFIRST Elite Series Championship Finals – Semi Final

Met een tussenweek achter de rug, was het tijd voor de teams om weer te strijden voor de winst en een plek in de grote finale in de Championship Finals van de betFIRST Elite Series. De seed nummer twee en drie moesten het tegen elkaar opnemen in een best-of-three om te kijken wie er uiteindelijk mocht spelen tegen eClub Brugge. Zou LowLandLions wederom de sterkste zijn, of kwam KRC Genk Esports weer met wat goede wisselspelers op goed momentum uit?

Op de veto was niet zo heel veel aan te merken, het ging zelfs zoals eigenlijk verwacht. Overpass werd de eerste mapkeuze van KRC Genk Esports, wat toch wel een stabiele keuze is om R1qzor meer ruimte te geven met de AWP. Maar toen begon de gekte al, R1qzor leek niet zozeer meer de main AWP speler van het team, maar juist invaller Woutie kreeg het sterke wapen vol vertrouwen in de handen gedrukt.

Ondanks dit vertrouwen wou het nog niet heel erg vlotten bij de line-up van KRC Genk op hun eigen map. De eerste pistolronde werd al verloren, waarna er in de eerste helft maar liefst 12 rondes werden gepakt door de verdedigende spelers van LowLandLions. KRC Genk had er dus maar drie, waarvan er twee voortkwamen uit pistolbuys met een goede vleug aan forcebuy.

De tweede helft leek daarmee toch wel bepalend te moeten zijn, maar ook hier won LowLandLions wederom de pistolronde, waarna het doek al redelijk leek gevallen voor KRC Genk. 16-4 werd de score en de eerste map was er één om maar te vergeten.

Nuke

Zonder Nuke geen betFIRST Elite Series match dag, dat weten we nu gelukkig al wel vrij goed. Dit was ditmaal dan de mapkeuze van LowLandLions, die vol vertrouwen ook deze map indoken. U raadt het haast al, LowLandLions begon ook wederom met een gewonnen pistolronde, iets wat een goede start zeker niet in de weg zit.

KRC Genk Esports begon echter wel op de makkelijkere CT-side, waardoor er een zeer licht voordeel mogelijk zou moeten zijn. Echter was LowLandLions streng doch rechtvaardig en pakte het team een 8-7 leiding na de eerste helft. De toon was daarmee weer lichtelijk gezet in het voordeel van de Leeuwen, maar een echte winst was nog niet zo duidelijk.

In de tweede helft kwam het treintje weer op gang, na weer een gewonnen pistolronde. Daarmee had LowLandLions dus alweer een goede start in de tweede helft en kon er ondanks verwoede pogingen van KRC Genk, gebouwd worden naar de winst. Na onder andere subliem spel van Nexius, kwam LowLandLions uiteindelijk uit op een mooie 16-12 winst, waardoor de tweede 2-0 in recente historie tegen KRC Genk Esports een feit was. Voor KRC Genk Esports betekent dit dat het team met lege handen komt te staan na de Championship Finals, maar wel weer een mooie graatmeter rijker.

LowLandLions mag zich klaar gaan maken voor een nieuwe best-of-five tegen eClub Brugge op 10 oktober in een LAN-setting op Made In Asia. De vorige keer kon het beide kanten op, wie gaat er dit keer met de winst aan de haal?

