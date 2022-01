Primeur in wielerland: het eerste BK Virtual Cycling op 30 januari live op HLN.be

esports ‘League of Le­gends’-personage Ekko krijgt skin gebaseerd op animatie­reeks ‘Arcane’

'League of Legends’-animatiereeks ‘Arcane’ scheert hoge toppen op Netflix. De populariteit van de reeks laat zich ook voelen in de game zelf, want personage Ekko krijgt een skin (oftewel outfit) gebaseerd op zijn look in de serie.

8 december