Nieuwe leiders in zomerseizoen van ‘League of Legends’-competitie: bekijk hoogtepunten van tweede speelweek

In onze ‘League of Legends’-competitie is het na twee speelweken duidelijk dat het landschap veranderd is. Nieuwe teams en nieuwe gezichten nemen de leidersrol over van de oude garde, terwijl andere zaken nooit veranderen. Zo zagen we de historisch gezien slechtste start van KRC Genk Esports en lijkt voor het eerst een favorietenrol weggelegd voor het Franstalige team ZennIT.

Het team dat de Elite Series sinds begin 2022 domineert, kent zijn slechtste start ooit in de geschiedenis van de organisatie. Nog nooit eerder begon het team aan het seizoen met drie opeenvolgende verliezen. Je zou juist verwachten dat ze het goed zouden doen omdat ze de harde kern van hun line-up in Robba, Guertas en Orion hebben behouden, maar niets is minder waar. Zo startte het team nog met oud-HEET midlaner Tixn aan de split, maar heeft het al een vervanging moeten doorvoeren en moest Mikkel de redder in nood spelen. Dat was echter ook niet genoeg en zo staat het team op het einde van de tweede speelweek op het bord met 0-4. Onderaan de tabel worden ze vergezeld door HEET, dat ook een valse start kende met dezelfde 0-4.

Frantaligen

Met het gemis van GENK in de top van de tabellen is er natuurlijk plaatsgemaakt voor een ander team, en dat is niemand minder dan ZennIT. De Franstalige organisatie vertegenwoordigt een groot deel van de Franstalige community die zich vaak vergeten voelt in de Elite Series. Het is dan ook heel mooi om te zien dat ZennIT nog geen enkele keer verloren heeft in de league, en fantastisch sterke teamfights speelt. Geen enkel team leek opgewassen te zijn tegen de agressie, coördinatie en communicatie van ZennIT in de latere fases van het spel.

Nieuw en oud met wisselende start

De nieuwkomers in de league in MYTH Esports en A One Man Army doen het goed op hun eigen manier. MYTH wist nog maar eenmaal te winnen, maar liet wel sterke early games zien. A One Man Army had dan weer heel sterke en creatieve drafts waarmee ze onder andere GENK klopten. Aan de andere kant heb je dan weer een sterke start van Northern Lion Esports. Het team doet bovenaan mee in de top drie en lijkt niet te stoppen. mCon Esports zet dan weer de nalatenschap van The Agency verder, want zij gaan de tweede week op rij 1-1.