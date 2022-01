Niet de favorieten, maar de underdogs slaan toe in eerste speelweek Elite Series

Hoewel er slechts één match gewonnen werd op de red side en alle andere zeven op de blue side, was het wel de enige match die KRC GENK Esports nipt wist te winnen van LowLandLions. Het was de Match of the Week tussen de twee gedoodverfde favorieten van de eerste week en het was direct een hit. Beide teams gingen oog om oog voor elke centimeter op de map en het was uiteindelijk een enkele ability van Moopz die het einde van het spel bepaalde. Vervolgens zagen we niet al te veel verrassends op de eerste dag. Zowel Echo Zulu en ION SQUAD wonnen van respectievelijk Sector One en KVM Esports, die allebei een substitutie hadden en nog niet met hun volledige roster speelden. mCon LC UltraGear (MCN) wist ook korte metten te maken met Team 7AM.

Verwachtingen ingelost?

Zowel de casters als analisten hadden niet al te veel upsets verwacht op de tweede dag, maar niets was minder waar. Het begon met de clash tussen KVM Esports en Sector One, twee oude rivalen van de Belgian League. Die winnaar was zoals afgelopen jaar KVM Esports, dat nu wel met zijn volledige roster kon spelen. Vervolgens zette MCN KRC GENK Esports opzij, waarmee het zichzelf direct in de favorietenrol duwde voor de start van het seizoen.

Dat was al een kleine verrassing, maar nog niet eens de grootste van de avond. Want Echo Zulu won ook van Team 7AM, in een match waarin we weer een sterke performance van jungler Sjakal zagen, die ook voor zichzelf een naam wil maken. Echter zagen we heel wat lichtpuntjes in het spel van Team 7AM, en is alles nog mogelijk in een tweede speelweek.

Maar toen…

Na een sterke vertoning van teamspel wist ION SQUAD komaf te maken met de grote favoriet LowLandLions. Het was tevens ook de kortste game van de week, met nog geen 25 minuten op de klok. Een fantastische vertoning van ION SQUAD, dat zichzelf volledig op de kaart zet. Samen met MCN en Echo Zulu staan de drie teams aan de top van de Elite Series. Helaas voor Sector One en LowLandLions, twee teams met grote verwachtingen, is het even onderaan bengelen met nog geen enkele winst.

Eén ding is zeker, de competitie is nog nooit zo sterk geweest in de Benelux. Elk team kan van elkaar winnen en het komt aan op wie het beste zijn gameplan uitvoert en zich eraan vasthoudt. Met twee speeldagen in de week is er minder ruimte voor falen, maar meer ruimte voor verbetering. Welk team zet door en zien we naar de top stijgen in de tweede week?

