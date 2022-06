Niemand stopt Team 7AM in ‘League of Legends’-competitie

esportsDrie weken diep in de split en bijna over de helft, blijft Team 7AM nog steeds ongeslagen in de Elite Series Summer 2022. Toch blijken andere teams het gat met de top dicht te lopen, terwijl het voor ION SQUAD nog steeds zoeken is naar de eerste winst.

Terwijl The Agency de showmatch tegen KRC Genk Esports op het Dutch Technology Festival won met 2-1, pakt het ook twee winsten in de Elite Series. Het team speelt eindelijk goed samen en ook individueel staat iedereen op scherp. “We winnen of verliezen als een team”, zegt support Richly. “We doen het allemaal samen en momenteel gaat alles goed.”

Terug bij af voor LION

Na een goede start van de LowLandLions, lijkt het alsof het nu niet helemaal lekker meer loopt. Aan de start van de split kon het team met enkele creatieve champions en unieke speelstijlen games winnen, maar dat lijkt volledig uitgedokterd te zijn door al hun tegenstanders. Het team met de meeste Belgen in de Elite Series is dus terug bij af en kan niet meer terugvallen op hun synergie die het team ongetwijfeld meer had bij de start van de split. Nu is het uitvogelen wat er wel voor dit team kan werken als ze nog een kans willen maken tegen sterkere tegenstanders.

KVM en MCON herpakken zich

KV Mechelen Esports verliest drie keer achter elkaar, na een sterke eerste week met twee overtuigende overwinningen. Toch verliest het team geen zelfvertrouwen en klopt het aartsrivaal Sector One overtuigend. Zo nemen Urban, Slyv3r en Bardo van KVM het op tegen oud-teamgenoot Mikkel van Sector One. Het is vooral die laatste die niet helemaal lekker in de game zit tegen zijn oude team.

Met het verlies van maandag erbij gerekend tegen MCON, sluit Sector One de week af zonder winst. MCON wint daarentegen een derde keer op rij. Zo lijkt de motor van de MCON-machine eindelijk op gang te komen. Kadaver laat wel nog weten dat ze nog altijd niet op niveau zitten, ook niet in hun scrims. Eens ze wel hun optimale vorm bereiken, is hij ervan overtuigd dat niemand hen kan stoppen en dat de European Masters kwalificatie voor het grijpen ligt.

Wie stopt 7AM?

7AM is niet te stoppen, en zelfs regerend kampioen KRC Genk Esports kan na meer dan 40 minuten een felbevochte game niet winnen. Ondanks dat GENK op voorsprong komt en tijdens de hele game leidt, kan 7AM met sterke teamfights toch winnen. Hun compositie laat helaas niet veel goede engages toe, maar Jaguar kan toch twee miraculeuze engages uit zijn hoge hoed toveren. Nog steeds ongeslagen aan de top is er nog een laatste kans voor Sector One om een stokje voor de 7-0AM-meme te steken.

Alle teams lijken aan elkaar gewaagd met twee uitschieters in de huidige ranking. Waar Team 7AM de league aanvoert, is ION SQUAD op dit moment de hekkensluiter.

