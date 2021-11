Naar het wereldkampioenschap en nu toch op de bank: Pech voor Belgische midlaner Nisqy

esports Bekijk hoe LowLandLi­ons grote finale van Belgische CS:GO-competitie wint

In Brussels Expo vond de finale van shooter Counter Strike: Global Offensive-competitie betFIRST Elite Series plaats tijdens de beurs Made in Asia. Het was voor de spelers weer enorm wennen, terugkeren op LAN. Voor sommigen was het ook een wat langere dag, want MaximN, Stev0se en Ritchiee speelden voor de finale van de Elite Series ook nog Red Bull Flick Belgium. MaximN was daar de uiteindelijke winnaar.

