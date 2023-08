Na vijf jaar strijden wint Team 7AM de Elite Series in ‘League of Legends’

esportsOm te zeggen dat het bloed zweet en tranen gekost heeft, zou een understatement zijn. Team 7AM overwint al zijn demonen en verschalkt KRC Genk Esports in vier ‘League of Legends’-games.

Team 7AM vloog uit de startblokken in de eerste game. Met een gewaagde keuze om te starten met een agressieve botlane, weten FlickeR en KINGPIN hun tegenstanders te verrassen en een grote leiding uit te bouwen. Zo heeft FlickeR op 8 minuten reeds 5 kills op de Samira en een volledige Collector al afgebouwd in zijn inventaris. KRC Genk Esports kon het spel nog vertragen en deed een poging om terug te komen, maar Erolle vond een formidabele engage en beslechtte de eerste game in het voordeel van Team 7AM.

Game 2 – business as usual

In de tweede game zagen we meer weerstand van GENK, dat ondertussen de druk van het publiek ook voelde. Ze waren geen publieksfavoriet en moesten voor het eerst in een finale als underdogs aan de slag. Dat bleek een moeilijke taak, want als er één ding is wat we zagen van GENK, was het inconsistentie. Team 7AM wist daar goed gebruik van te maken en kon ook de tweede game volledig naar hen toetrekken en al direct op matchpoint komen.

Game 3 – the perfect game

De derde partij was daarentegen de perfecte game, verrassend genoeg niet van 7AM, maar van GENK. Zo wisten de spelers in het blauw geen enkele kill, turret, dragon of baron op te geven en had Team 7AM absoluut niets te zeggen. Hier zagen we de dominantie die GENK kan uitoefenen als ze allemaal op dezelfde golflengte zitten. Dit resulteerde in een zeldzaam fenomeen en kon mogelijk wat twijfels in de hoofden van Team 7AM strooien. Zo won GENK een eerste keer.

Game 4 – Crownless no more

Na vijf jaar strijden stond Team 7AM nog nooit zo dicht bij een trofee. De vierde game was eentje waarin langs beide kanten heel wat fouten gemaakt werden - die ook werden afgestraft. Openingen werden langs beide kanten gevonden, maar het is na een late teamfight dat Team 7AM de kans kreeg om de basis van GENK aan te vallen. Met meerdere spelers van GENK die nog moesten respawnen, werd het eindelijk een heel spannend einde waarin niemand minder dan FlickeR als laatst levende speler van Team 7AM de nexus neerhaalde.

Spelers van de match

Julbu mag dan wel de MVP zijn van de finale met zijn consistente jungle-picks, FlickeR is de speler die geen enkele keer is doodgegaan in alle vier de games. Een fantastische prestatie van beide spelers, maar zeker ook van heel Team 7AM, de staff en hun management.

Geen internationaal succes

Helaas moesten zowel GENK en 7AM aan een moordend tempo verder en speelden ze maandag, amper 48 uur na de bloedstollende finale, tegen de beste teams van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Dat bleek te moeilijk, en ondanks momenten van hoop waren de andere teams in de EMEA Masters te sterk. Onze ploegen gaan dus niet door in het internationaal toernooi, maar mogen trots zijn op hun prestaties.

Dat was het einde van de Elite Series Summer 2023. Binnenkort promoveert een team uit de tweede divisie naar de eerste divisie en zien we ook Pro-Am van start gaan onder de naam ‘Benelux Masters’.