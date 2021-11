Maximale contractduur League of Legends-professionals verlengd

GENT Make A Wish palmt (stukje) Ghelamco Arena in met esports livestream: “Fondsen vergaren om wensen te vervullen”

Er is niet alleen voetbal in de Ghelamco Arena: dit weekend kan je er ook een livestream met een pak e-sports vinden. Niet op veld, maar in de splinternieuwe Alternate Esports Lounge. De livestream moet fondsen verzamelen voor Make A Wish, die het evenement mee-organiseert.

1 september