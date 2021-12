Manchester United-doelman David de Gea richt eigen e-sportsteam ‘Rebels Gaming’ op

Het nieuwe team gaat van start in het populaire 'League of Legends’, één van de grootste spellen in e-sports op dit moment. Ook in ‘Rainbow Six Siege’, de favoriete game van David de Gea, start Rebels Gaming een team op, net als in ‘Valorant’. De kans dat we Rebels Gaming snel op het internationale toneel zien verschijnen is echter klein, want hun focus ligt zeker de eerste jaren op de nationale competities in Spanje.