LowLandLions valt net uit boot terwijl KRC Genk Esports eerste plaats pakt in ‘League of Legends’-competitie

Lang leek het dat Echo Zulu, ION SQUAD en KRC Genk Esports aan het vechten waren voor die top twee, maar het is mCon LG UltraGear die de plaats bemachtigt. Het team weet zich op het nippertje goed te herpakken en plaatst zich dankzij een goed head-to-headrecord voor de juggernautmatch tegen KRC Genk Esports. Daarin vechten beide teams al een eerste keer voor een rechtstreekse plaats in de finale, maar ook een ticket naar de European Masters.

Tot het bittere einde

Het was vechten tot de laatste game voor de LowLandLions, mCon LG UltraGear en Team Echo Zulu. Na de winst van LowLandLions op woensdag had het team alles gedaan wat het kon om nog in de play-offs te komen, maar was het afhankelijk van resultaten van andere matches. Met de winsten van Team Echo Zulu en mCon LG UltraGear miste het team toch nog de play-offs. De vloek van de LowLandLions blijft voortbestaan in de Elite Series.