LIVE. Volg hier vanaf 16 uur het WK ‘Counter-Strike’ in Antwerpen

RECAP betFIRST Elite Series CS:GO Week 1

Na een seizoen waar alles mogelijk leek, is het tijd om te zien of de verjongde teams dit seizoen ook snel kunnen groeien. In het tweede seizoen van de betFIRST Elite Series nemen wederom zes teams het tegen elkaar op, waarbij in twee splits bepaald gaat worden wie de kampioen zal zijn.

11 februari