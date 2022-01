LIVE BK Virtual Cycling. Thomas Lenen kroont zich tot Belgisch kampioen

Houthalen Houthale­naar Stefano (24) haalt selectie voor eDevils

Houthalenaar Stefano Pinna (24) is één van de drie eSporters die door de Koninklijke Belgische Voetbalbond werden geselecteerd om de komende kwalificatiewedstrijden voor de eNations League, het officiële FIFA Wereldkampioenschap voor eSporters in juli 2022, af te werken. Pinna was in het verleden al erg succesvol in de esports en is ook bekend van het VTM-programma ‘Jonge Wolven’.

